Si è svolta nella giornata di ieri, l’iniziativa di Potere al Popolo del Lametino e del Reventino, che ha visto i militanti locali distribuire oltre 1500 volantini contro il lavoro domenicale nei pressi del Centro Commerciale Due Mari. Si è voluto sensibilizzare chi la domenica frequenta i centri commerciali rispetto alle ragioni e ai diritti dei lavoratori, costretti a rinunciare alla possibilità di poter godere oramai delle festività e della libertà di poter stare con i propri cari.

Le leggi sulle liberalizzazioni, a firma trasversale Renzi, Berlusconi, Bersani, hanno dato ai padroni della grande distribuzione la possibilità di restare aperti 365 giorni l’anno, obbligando i lavoratori, ormai sempre più precari, a sottostare ad ogni forma di ricatto.

La domenica è diventata quindi il giorno del profitto e non più del riposo.

Crediamo serva una nuova idea di lavoro e di vita. Perché non si può vivere solo per lavorare, perché non può essere la logica del profitto a governare le nostre vite.

Tante sono state le persone che si sono fermate per discutere, tantissime quelle che hanno condiviso la nostra battaglia.

Il prossimo 4 Marzo Potere al Popolo sarà l’unica lista di sinistra presente alle elezioni. L’unica perché mette al centro il lavoro come diritto e non come mannaia. L’unica perché è composta da uomini e donne che queste problematiche le vivono quotidianamente sulla loro pelle, al contrario di chi, ed è cronaca di questi giorni, si scanna per un posto in parlamento.

Il prossimo Giovedì intanto, a partire dalle 18.30 presso il TIP Teatro di Lamezia Terme, verrà presentata la lista di Potere al Popolo, alla presenza dei candidati Laura Fazzari, Francesco Dattilo e Lina Leuci.