Sciogliere, tonificare, modellare, imparare ad ascoltare e conoscere il proprio corpo attraverso esercizi sempre nuovi con un allenamento semplice e divertente.

A Reggio Calabria il Parco Caserta Sport Village propone per il mese di febbraio due nuove attività, la ginnastica posturale ed il Suspension Training, allenamento rivoluzionario nel mondo del fitness.

La palestra non è più il luogo in cui eseguire esercizi meccanici e monotoni. Adesso si può stare in forma ‘giocando’ con e tra gli esercizi. Tanta fatica ma anche tanto relax, il tutto in compagnia. Fare attività tra amici o in coppia infatti piace perché ci si guida sia fisicamente che psicologicamente al raggiungimento dei propri obiettivi.

“Lavorando e faticando fianco a fianco si creano legami di supporto ed ispirazione reciproca che vincono sullo spirito di competizione”, spiegano gli esperti.

Tra gli allenamenti rivoluzionari il Suspension Training, l’esercizio a corpo libero che sfrutta la gravità e il peso del corpo attraverso il TRX. Un allenamento funzionale in cui i punti di appoggio durante l’esercizio non sono solidali al terreno, ma vincolati a una struttura attraverso strumenti di sospensione. Lo strumento principale su cui si fa affidamento è il TRX, una cinghia, con due maniglie e due staffe.

Si tratta di un allenamento innovativo che permette di svincolarsi dalla monotonia della sala pesi con esercizi divertenti, stimolanti e sempre nuovi.

E se preferite un allenamento più soft, la ginnastica posturale è quello che fa per voi, fatta di movimenti dolci che aiutano ad affinare le capacità percettive, ad acquistare maggiore consapevolezza eliminando posture sbagliate e dolori e soprattutto a ritrovare elasticità ed armonia. In sintesi rilassarsi, recuperando le energie attraverso esercizi a basso impatto.

La ginnastica posturale è un insieme di esercizi volti a ristabilire l’equilibrio muscolare. Gli esercizi, che possono avere sia funzione di terapia che di prevenzione, hanno come scopo quello di rieducare il corpo a eseguire i movimenti in maniera corretta e ad assumere le giuste posture nella quotidianità. La ginnastica posturale infine rinforza il sistema immunitario e le funzioni rigeneranti, ripristina il corretto ciclo sonno-veglia ed aumenta il rilascio di endorfine.

Al Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria ti aspettano due importanti novità. Il mondo del fitness è in continua evoluzione, vieni a sperimentare i nuovi allenamenti in modo efficace e divertente.