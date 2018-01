PIANOPOLI – Nella nuova cornice casalinga del Palazzetto di Pianopoli, il Basketball

Lamezia ha vita facile contro un Villa mai in gara. Avvio shock per i padroni di

casa che piazzano prima il 9-0 che porta al primo time out poi tramutato in 21-4.

Maxi parziale iniziale e gara già incanalata al termine dei primi 10 minuti. Entrambe

le squadre devono rinunciare a pedine importanti, Villa senza Barreca e Costabile,

Lamezia tiene a riposo la coppia di pivot Faranna-Fragiacomo. Gli ospiti scendono

in campo con Meduri, Scordino, Costa, Vazzana e Miloro. Coach Pellicanò risponde

con Monier,Marisi, Rappoccio, Rugolo, Gaetano. Inizio siper per i gialloblu che mettono

subito in chiaro le cose. E’ Bruno Rappoccio a suonare la carica e trovare il fondo

della retina con continuità. Al primo riposo la gara sembra già chiusa Lamezia è

avanti 28-9. Tanta fatica per gli ospiti che dimostrano scarsa condizione fisica

e si rifugiano nelle triple di Meduri e Vinci. Dopo 20 minuti sono solo 23 i punti

concessi dai lametini agli avversari a fronte di 46 segnati. Nel terzo quarto Lamezia

continua a premere sull’acceleratore, Villa ci prova ma non riesce a trovare il canestro

con continuità. Nell’ultimo parziale entrambi i coach danno minutaggio importante

ai propri giovani, chiudendo sostanzialmente il parziale in parità. Gaetano è il

top scorer del match con 25 punti.

Finale da Pianopoli, Lamezia batte villa 90-54 e si conferma capolista del girone

di serie c silver calabria.

BASKETBALL LAMEZIA – ERACLESOFA VILLA S.GIOVANNI 90-54

(28-9, 46-23, 68-33)

LAMEZIA: Rappoccio 17, Faranna n.e, Marisi 2, Lazzarotti 2, Monier 14, Rubino 12,

Rugolo 16, Meliadò, Gaetano 25, Saladino, Ragusa 2. Coach Pellicanò ass. Adone prep.

Mascaro

VILLA: Versace 3, Meduri 14, Vinci 10, Vazzana 6, Pitasi 6, Miloro, Scordino 4, Festa

2, Costa 9. Coach D’Agostino

Arbitri: Loccisano – Riggio.