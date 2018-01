RENDE – Una lezione fuori dall’ordinario quella tenuta

nell’ambito del Master in Intelligence dell’Università della Calabria.

Introdotto dal Direttore del Master Mario Caligiuri, è intervenuto Franco

Farinelli, Presidente dell’Associazione dei Geografi italiani, professore

presso l’Alma mater studiorum di Bologna e nelle più prestigiose università

del mondo, da Berkeley negli Stati Uniti alla Sorbona in Francia.

Con chiarezza espositiva e ricchezza di contenuti, Farinelli ha ripercorso

le nuove minacce globali e l’importanza delle scienze geografiche quale

metodo di incontro e di sintesi delle scienze umane in un processo di

conoscenza e di Intelligence.

“Assai spesso si pensa che una mappa sia la copia della Terra senza

accorgersi che è vero il contrario: è la Terra che fin dall’inizio ha

assunto, per la nostra cultura, la forma di una mappa. Per questo, spazio e

tempo hanno guidato il nostro rapporto con il mondo”.

Da questa affermazione è nato l’ampio ragionamento di Farinelli che – sul

modello proposto dai filosofi dell’antichità – ha individuato la geografia

quale prima forma concreta del pensiero occidentale.

All’inizio si è imposta la cartografia che è però “la riduzione della

conoscenza alla descrizione della rappresentazione geografica sulla carta”.

Nella geografia, invece, sono stati introdotti non solo i principi

fondamentali della cartografia, ma si ampliano e si assimilano le regole

della geometria euclidea.

In tale quadro, si definisce il ruolo fondamentale dello spazio e del

tempo, che per secoli ha accompagnato non solo le scienze geografiche ma

che ha fondato la modernità, costruendo il mondo così come lo abbiamo

conosciuto.

Oggi, ha spiegato il professore, è andato in crisi il sistema fondato sulla

interpretazione dei fenomeni.

Ha richiamato, quindi, la profezia di Immanuel Kant, che insegnava peraltro

geografia, il quale ipotizzava il futuro di questa scienza nell’analisi

“dello spazio buio della nostra mente”.

In un continuo rimando alla storia, alla letteratura, ai simboli, ai miti e

alla filosofia, oltre che ai modelli tolemaici e ai concetti di spazio,

tempo e prospettiva, il docente ha accompagnato gli studenti in un

affascinante viaggio alla scoperta del mondo.

Farinelli ha sostenuto che “se la geografia è Conoscenza, allora ad essa

bisognerebbe ritornare per poter tentare di seguire i fenomeni della

globalizzazione che ha scardinato le tradizionali certezze”.

A riguardo, ha ricordato la nascita della Rete, nell’estate del 1969 che ha

radicalmente trasformato le concezioni di tempo e di spazio, di soggetto e

territorio, per ritrovare nel concetto di “Paesaggio” l’elemento unificante

che più avvicina alla comprensione della realtà, rappresentando un efficace

modello cognitivo.

Per il docente “se la geografia è la forma originaria del sapere

occidentale e per analogia la mente funziona come una carta geografica,

forse proprio in questa scienza possiamo rinvenire il seme del pensiero del

futuro”.