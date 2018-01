Parola d’ordine: disabilità senza limiti! Ed è proprio nel rispetto della solidarietà che domenica, i ragazzi della squadra di Volley misto Wild Boars, hanno incontrato la portavoce della onlus Disabili No Limits Giusy Versace. Un incontro frutto di una collaborazione reciproca: già ad inizio campionato, infatti, i ragazzi della Wild Boars Team, allenati dalla coppia Moscato – Cilea, avevano espresso il desiderio di poter evidenziare, durante l’intero campionato, che la disabilità non rappresenta un ostacolo per lo sport, anzi è un valore aggiunto. Gli stessi atleti, infatti, sulla maglia di gioco hanno deciso di mettere in evidenza il logo della Onlus di Giusy Versace donando, inoltre, un piccolo contributo in favore della stessa. Un gesto che a Giusy è piaciuto molto.

La giovane atleta, rimasta vittima di un grave incidente stradale sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria nel 2005, si è detta molto orgogliosa di questo gesto tanto da non pensarci 2 volte ed accogliere subito l’invito dei ragazzi. La squadra, dal canto suo, è rimasta molto sorpresa dall’incontro proprio perché è stato incentrato sulla forza di volontà che permette ad un soggetto diversamente abile di poter inseguire i propri sogni e di poter fare sport oltre ogni ostacolo.

Alla fine dell’incontro, i ragazzi della Wild Boars Team, si sono proposti di aiutare Giusy nell’organizzazione di eventi sportivi che abbiano come oggetto il rispetto della disabilità in una città come Reggio Calabria dove, a dire della campionessa Versace, bisognerebbe parlare di più questi temi, promuovendo incontri, giornate all’insegna della sport e soprattutto momenti di aggregazione sociale dove ogni sportivo possa sentirsi parte di una squadra o emozionarsi facendo, semplicemente, sport.