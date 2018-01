TAURIANOVA – Inaugurazione del nuovo anno politico nella città di Taurianova. Nel pomeriggio, infatti, alle 18.30, le forze di maggioranza ed opposizione torneranno ad occupare i banchi dell’aula consiliare per discutere e deliberare su cinque punti all’ordine del giorno. L’ultima seduta prenatalizia, nella quale ha avuto notevole rilevanza l’approvazione del documento che vede il Comune costituirsi parte civile nell’operazione “Terramara-Closed”, è stata caratterizzata principalmente dal fuggi fuggi dei consiglieri di minoranza per l’orario mattutino di convocazione della seduta. Il 2017 si è chiuso con il cambio di casacca dell’ex sindaco Roy Biasi che, svestiti i panni di Direzione Italia, ha scelto di sposare la causa di Fratelli d’Italia. Ritornando all’attualità del dibattito partitico, l’attenzione del civico consesso sarà focalizzata principalmente sull’adesione di Taurianova alla convenzione Consip “Servizio luce 3 lotto 7: Basilicata, Calabria, Puglia” per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione. GUARDA IL SERVIZIO