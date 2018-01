Le aziende agricole hanno diverse opportunità e non devono considerare, seppur importanti, solo i fondi del PSR. Di grande interesse – informa Coldiretti – è la pubblicazione del bando Inail Isi Agricoltura per quanto riguarda l’acquisto di trattori agricoli e/o macchine agricole. Sono finanziabili le spese di acquisto delle macchine e trattori e la perizia giurata, nel limite del 40% del costo ammissibile, con un contributo minimo erogabile di 1000 euro e massimo di 60.000 purché le spese di acquisto delle macchine non superino l’80% del prezzo di listino. Il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di due beni tra trattori e macchine agricole. Le domande si possono compilare dal 19 aprile fino alle 18 del 31 maggio. Il bando è riservato alle sole aziende agricole fuori dal regime di “de minimis”. “E’ un investimento importante – commenta Coldiretti – poiché serve a sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza tramite l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole”. Gli uffici della Coldiretti sono comunque a disposizione per informazioni e per la presentazione telematica della domanda di finanziamento.