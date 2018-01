L’Amministrazione comunale, in un’ottica di apertura alle collaborazioni, ha firmato un protocollo d’intesa con l’associazione “Progetto Donna Onlus” già attiva sul territorio. Tale protocollo prevede la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale, in seno al Comune, nella realizzazione di un progetto a sostegno dei ragazzi diversamente abili, al fine di coinvolgerli in attività ludico ricreative anche dopo la conclusione del loro percorso scolastico. L’Associazione sempre attenta i bisogni sociali della società ha con questo servizio aggiunto un nuovo tassello alle sue molteplici attività, sia in campo educativo che ricreativo.

Il Sindaco Michele Conia dichiara: “Un altro importante tassello verso la Costituzione del “Comune dei diritti” che mette le persone al primo posto. L’Amministrazione valorizza tutte le forme di attivismo sociale e di rete come in questo caso mettendo “a disposizione” i volontari del Servizio Civile dell’Associazione Progetto Donna che sta sempre più dimostrandosi una splendida realtà della nostra comunità e dell’intero territorio.”

L’Assessore alla solidarietà sociale Roberta Manfrida: – “Sono contenta per le iniziative che si stanno promuovendo sul nostro territorio, e ancora di più delle collaborazioni con i volontari del Servizio Civile. Questo significa tante cose, ma soprattutto che i giovani vogliono mettere in campo forze e idee e che quindi, vengono sempre più apprezzati dalle nostre associazioni che ne richiedono l’aiuto. In un periodo come quello che stiamo vivendo sono di vitale importanza le iniziative di cooperazione e di inclusione, quindi mi sento di ringraziare con tutto il cuore l’associazione “Progetto Donna”, che nel sociale sta impegnando tante delle sue energie“.

L’Assessore alla Solidarietà Sociale

Roberta Manfrida

Il sindaco

Michele Conia