Sabato scorso, i Carabinieri della Stazione di Ardore Marina, assieme ai cacciatori di Vibo, hanno arrestato S.F., 49enne del posto, per detenzione illegale di un’arma comune da sparo. Nello specifico, i carabinieri durante un controllo ad abitazioni di soggetti che ritenevano potessero avere armi clandestine, hanno perquisito l’abitazione di S.F., trovandolo in possesso di un fucile monocanna calibro 16 con matricola illeggibile, illegalmente detenuto e abilmente occultato nella sua abitazione. L’arma rinvenuta, in ottimo stato di conservazione è stata sequestrata, invece l’uomo dopo le formalità di rito è stato rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.