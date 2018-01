Il gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, su mandato della Procura della Repubblica, sta eseguendo le perquisizioni delle sedi della società “So.ri.cal. S.p.a.” di Catanzaro e “Lamezia Multiservizi s.p.a.” della città della Piana. Contestualmente, le “fiamme gialle” stanno notificando a sette responsabili – tre della partecipata lametina e quattro per la società di Catanzaro – altrettanti avvisi di garanzia. Le operazioni, dopo i preliminari approfondimenti investigativi eseguiti dai finanzieri su delega dell’ufficio della Procura, sono motivate dall’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio, con riferimento alla mancata erogazione – per diverse ore della giornata ed in varie zone di Lamezia Terme – di acqua corrente, sia nelle abitazioni dei cittadini, che presso gli esercizi pubblici e le infrastrutture essenziali alla comunità. Contemporaneamente alle attività di perquisizione, ai sette dirigenti indagati viene notificato anche l’invito a rendere interrogatorio presso la Procura della Repubblica, finalizzato ad approfondire e riscontrare gli esiti delle indagini finora svolte, nonché a verificare l’eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti responsabili di fattispecie di reato.