Si registra in queste ore grande delusione e amarezza per la mancata candidatura di Alessandro Nicolò, che aveva dato peraltro la sua disponibilità a partecipare a questa consultazione elettorale ed il cui nome, per la sua storia, è legato fortemente a Forza Italia.

Quello che è accaduto in Calabria è avvenuto anche in altre regioni con criteri discutibili, non riconducibili a logiche di serietà politica, come si comprende dal caso Campania e da altre Regioni. Le liste prima approvate dal tavolo nazionale alla presenza del Presidente Berlusconi vengono poi stravolte inspiegabilmente nella nottata.

E’ quanto dichiara in una nota il Consigliere Comunale e Capogruppo di Forza Italia a Palazzo San Giorgio, Antonio Pizzimenti.

A nome di tanti giovani, imprenditori e professionisti che rappresento nel mio mandato istituzionale nella massime assise cittadina, esprimo vicinanza all’On. Alessandro Nicolò, politico con un tracciato specchiabile per coerenza, onestà e lealtà, a differenza di tanti traditori che oggi beneficiano proprio di quegli spazi che altri hanno costruito con dignità e coerenza, nei momenti in cui si veniva ridicolizzati dagli amici del NCD come il “partito di Dudù”, come si riscontra da vari articoli stampa.

Una vera vergogna- conclude il Capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria- che crea tanta disaffezione alla politica da parte della gente, i cui commenti sono unanimi per il dissenso che si prova, perché oggi non contano più i valori, ma le logiche di potere. A brindare sono solo i Cinque stelle a cui Forza Italia ha fatto un grande regalo…..