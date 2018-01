In base all’accordo sottoscritto con il Comitato Regionale Calabria- Lega Nazionale dilettanti, nell’ambito delle attività trattamentali in corso in questa Casa Circondariale, la squadra composta dai detenuti, che si allena sistematicamente in questa struttura grazie all’impegno di educatori e volontari, è stata iscritta al campionato di calcio categoria “Amatori”.

Il 3 febbraio alle ore 14.30 si svolgerà nel campo sportivo di questo carcere la partita tra la squadra dell’Istituto e la Sider 2012, che ha tra l’altro comunicato di voler regalare alla squadra ospitante 20 completini sportivi. Sarà presente anche il presidente del Comitato Regionale Calabria- Lega Nazionale dilettanti, Saverio Mirarchi. Trattandosi di uno dei momenti in cui la comunità carceraria viene a contatto con la società esterna, e costituendo quindi l’evento una delle tappe di un lungo percorso di reinserimento sociale, si autorizza l’accesso di giornalisti iscritti all’Ordine, fotografi e video operatori che si accrediteranno presso la Direzione.