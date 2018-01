Ecco il testo della mail che il Sindaco di Palmi Ranuccio ha inviato alle minoranze consiliari in vista delle prossime consultazioni elettorali:

“Carissimi Capigruppo e Consiglieri comunali della Città di Palmi, con l’avvicinarsi delle elezioni politiche del 4 marzo, noi tutti saremo chiamati ad indicare un elenco di scrutatori. Questa amministrazione ha una linea definita, chiara e coerente: infatti, il sorteggio e non la nomina diretta degli scrutatori, rappresenta per noi una battaglia di giustizia intrapresa da anni, sia da me personalmente, che dall’allora minoranza in consiglio comunale. Pertanto, i primi giorni di febbraio, procederemo con una pubblica estrazione per individuare la nostra quota.

In qualità di Presidente della Commissione elettorale, vorrei conoscere cosa intendete fare, come minoranze, per la quota spettante. Gradirei sapere, quindi, se anche voi vorrete preferire il metodo imparziale ed equo del sorteggio o preferirete invece optare per la nomina diretta e discrezionale. Vi sarei grato se rispondeste quanto prima, magari già comunicando al Presidente del Consiglio nella prossima riunione di Capigruppo (31 c.m.) o rispondendo per iscritto alla presente mail”.

Il Sindaco Giuseppe Ranuccio