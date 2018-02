COSENZA – Partecipare ad una competizione elettorale

agguerrita per assicurare al Paese un nuovo Parlamento, che dovrà garantire con

senso di responsabilità e spirito di servizio un percorso di crescita economica, sociale e

culturale, con serenità, equità e giustizia, è per me un forte stimolo verso un impegno

crescente a favore della futura Calabria e delle sua gente. Ringrazio la direzione del PD

per aver tenuto in alta considerazione la mia persona e la mia esperienza professionale

e lavorativa come docente di Marketing del Turismo e di Marketing Territoriale presso

l’Università della Calabria da 25 anni, come Presidente del Parco Nazionale della Sila

nel quinquennio 2009/2014 e poi come Commissario dell’area protetta. Nel territorio

del Parco ho operato per quasi un decennio con risultati importanti, che hanno

determinato la candidatura del parco a Patrimonio dell’Umanità Unesco e la nascita

dell’area MAB, riserva della Biosfera riconosciuta dall’UNESCO. Mi auguro che la mia

esperienza possa essere utile ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile della mia

regione con il coinvolgimento responsabile soprattutto dei tanti giovani che vi

risiedono e vivono.

È quanto dichiara la professoressa Sonia FERRARI in merito alla candidatura al Senato della

Repubblica e ribadendo il suo impegno.

Chi è Sonia FERRARI? È professore associato di Economia e Gestione delle Imprese presso

l’Università della Calabria, dove insegna Marketing Territoriale e Marketing del Turismo.

Presso lo stesso ateneo ha presieduto per 7 anni il corso di laurea in Scienze Turistiche e la

laurea magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico-Culturali. È autrice di numerose

pubblicazioni nazionali e internazionali. I suoi principali interessi di studi e ricerca riguardano

tematiche relative al marketing del turismo, lo sviluppo sostenibile, il turismo

esperienziale, il turismo del benessere, l’event marketing, il management delle imprese

di servizi.

Dal 2014 è commissario straordinario del Parco Nazionale della Sila, ente di cui è stata

presidente dal 2009. Dal 2016 è, inoltre, presidente del Consiglio di Amministrazione della

Fondazione in partecipazione MAB Sila, Riserva della Biosfera UNESCO.

Membro dell’IUCN (International Union for Conservation of Nature) nella World Commission on

Protected Areas WCPA dal 2016, è stata membro del Consiglio Direttivo di Federparchi – Roma

(2012-2015) e coordinatore di Federparchi Calabria (2010-2016).