La Viola Reggio Calabria e l’Amatori Rugby Napoli under 18, si uniscono per dare un messaggio positivo allo sport. Le due società, dopo l’increscioso episodio accaduto alla squadra partenopea, oggetto di aggressione perché scambiata da alcuni tifosi napoletani per alcuni supporters reggini, hanno colto l’occasione per dare un segnale di crescita e maturità.

Lo sport manda un messaggio: attraverso realtà come queste, seppur qualcuno che nulla ha a che fare con i valori aggregativi e sociali dell’attività sportiva provi a sporcarlo, riesce a tramutare le espressioni negative in messaggi positivi.

I giovani atleti dell’Amatori Rugby Napoli hanno indossato le t-shirt omaggiate dalla Viola Reggio Calabria per testimoniare un’unione nata proprio a seguito di un episodio negativo. Le due società si sono date appuntamento in futuro per stringere dal vivo ancora di più questo rapporto. Un esempio di come realtà diverse, città diverse, tifoserie diverse, possano essere accomunate semplicemente dalla passione verso lo SPORT.