L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha disposto il ritiro, a scopo precauzionale,

di due lotti di un antibatterico della ditta Pharmatex Italia Srl nelle seguenti

confezioni: lotto n. 4EP1708/3E705 scad. 10/2019 e lotto n. 4EP1708/3E708 scad. 10/2019

della specialità medicinale TAXIME*EV 1FL 2G+F 10ML 2G/10M – AIC 035068042. Il

provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti”, a seguito della comunicazione pervenuta dalla ditta

concernente “presenza corpo estraneo in un flacone”. TAXIME è utilizzato con

uso elettivo e specifico, in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine

da germi Gram-negativi “difficili” o da flora mista con presenza di Gram-negativi

resistenti ai più comuni antibiotici. In dette infezioni il prodotto trova indicazione,

in particolare nei pazienti defedati e/o immunodepressi. E’ indicato, inoltre,

nella profilassi delle infezioni chirurgiche. La ditta Pharmatex Italia ha comunicato

l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della

Salute è invitato a verificare.