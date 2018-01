Il sito del Ministero della Salute segnala ai consumatori, il ritiro dal mercato

ed il divieto di commercializzazione di Maquillage – Cosmetici per trucchi di carnevale

“Festifolie” proveniente dalla Cina, e commercializzata in Italia da J.X. Market

S.r.l. Via Spalato 56, Torino ed importato in UE da CP International 8 Rue Andrè

Kiener, 68014 Colmar, France, prodotto da Jiaruifeng Toys Factory, Lingting NO.8

Chenghai, Shantou, Guangdong, CINA. L’articolo riportato, è altamente pericoloso

per possibili reazioni allergiche anche gravi per presenza Nichel. Le analisi eseguite

dall’ARPA Piemonte Prot. 20177026335 il 6 settembre 2017, hanno scoperto nel campione

analizzato alcuni metalli pesanti, tra cui NICHEL, la cui presenza è vietata dal

Regolamento CE 1223/2009 e s.m.i. allegato II, con possibilità pertanto di reazioni

allergiche anche gravi, in popolazione vulnerabile quali i bambini. Il rischio pertanto

è grave, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

L’allergia al nichel si manifesta con prurito e dermatiti. Un allergene subdolo,

che, nelle persone allergiche, rischia di scatenare sintomi decisamente poco piacevoli.

Per questo si deve fare molta attenzione, concentrandosi anche sui prodotti che si

possono utilizzare e quelli che invece sarebbe meglio evitare. L’avviso di ritiro

del prodotto, è stato pubblicato sul nuovo portale dedicato agli allarmi consumatori

e reazioni a notifiche non alimentari pericolosi del Ministero della salute nella

sezione “Avvisi di sicurezza”.