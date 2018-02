TAURIANOVA – Torna l’incubo dei furti in casa nel territorio di San Martino. Nell’ultima settimana, infatti, a distanza di poco più di un mese dalla serie di intrusioni indesiderate nelle abitazioni del posto, che avevano creato allarmismo nella comunità locale, i delinquenti sono nuovamente tornati in azione svaligiando due alloggi in orario diurno. L’escalation criminale dei primi giorni di novembre aveva portato all’installazione di due telecamere di sorveglianza nella speranza di monitorare la situazione ed arginare di conseguenza il fenomeno. Ma dopo pochi giorni dopo la collocazione, come raccontato da alcuni abitanti della frazione taurianovese, il sistema di vigilanza è sparito, aspetto questo che complica la possibilità di fare luce sulle razzie dei topi d’appartamento. Si attendono risposte dalle forze dell’ordine per ristabilire la tranquillità perduta a San Martino.