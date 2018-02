E’ di sedici feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane sulla statale 280 dei Due Mari nei pressi di Marcellinara. A scontrarsi in un tamponamento sono stati un autocarro e un minibus con all’interno diversi cittadini extracomunitari, che procedevano entrambi in direzione di Catanzaro. Tutti i feriti, di cui solo un paio in condizioni più serie, sono stati portati nell’ospedale di Catanzaro. Sul luogo del tamponamento sono intervenute alcune ambulanze con gli operatori del servizio di emergenza 118 che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi. E’ giunto anche l’elisoccorso. Il tratto di arteria interessato è stato chiuso dall’Anas e la circolazione deviata sulla viabilità locale. Sul posto per i rilievi è intervenuta anche la Polizia stradale.