Il giovane forzista Marcello Ritacco è incredulo e amareggiato per il

disaggio che si è a creato nelle famiglie degli studenti di scuole

elementari e medie della città di Bisignano, che si sono viste recapitare a

casa propria una documento attestante l’assenza del servizio di trasporto

scolastico solo con un preavviso di dodici ore. Infatti il documento è

stato inviato in data 31/01/2018 per avvertire che dal 1/02/2018 sarebbe

stato sospeso il trasporto scolastico.

“Indipendentemente dalle responsabilità – dichiara Ritacco – una cosa è

certa, che la situazione odierna poteva essere gestita con più attenzione

dall’amministrazione attuale.

Invito gli organismi preposti e l’intera giunta comunale a prendere

immediati provvedimenti in merito, per superare evidenti disagi per le

famiglie bisignanesi e per la frequentazione dei bambini a scuola”.