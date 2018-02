Sersale – E’arrivato finalmente il giorno tanto atteso; con gioia i ragazzi

del C.C.R. hanno sfilato per le strade di Sersale tra lo sguardo

incuriosito delle persone e si sono recati presso la sede del Municipio:

qui sono stati accolti dal Presidente del Consiglio Comunale Carmine

Capellupo che li ha condotti nella sala consiliare. Alla presenza dei

genitori poi, e delle persone intervenute, si è proceduto all’insediamento

del C.C.R. La prof.ssa Angelina Mancuso, referente del progetto “Coloriamo

il Nostro Futuro”, ne ha illustrato le linee guida che in collaborazione

con il MIUR ha permesso all’Istituto Comprensivo “G. BIANCO” , guidato dal

Dirigente scolastico Roberto Caroleo, di essere riconosciuto nelle liste

delle scuole Italiane associate all’UNESCO. Il Progetto presenta una

dimensione fondamentalmente educativa ponendosi quale principale obiettivo

quello di garantire ai ragazzi che frequentano la scuola Primaria e

Secondaria di 1° grado l’opportunità di un apprendimento attivo e concreto

della democrazia favorendo la conoscenza del territorio, delle Istituzioni

locali e il confronto con altre realtà territoriali che rientrano nell’area

dei Parchi.Dopo la lettura dei verbali delle elezioni è intervenuto il

Sindaco Avv. Salvatore Torchia che ha salutato i ragazzi e accolto

favorevolmente le azioni educative del progetto dando la massima

disponibilità a collaborare con il C.C.R. al fine di mettere in atto

iniziative di interessi comune.Il minisindaco,Giulia Mancuso, ha brevemente

illustrato il suo programma e le iniziative che intende portare avanti; ha

presentato infine i consiglieri di maggioranza ( Matilde Lia, Karol Spoto,

Angela Pia Capellupo,Paride Mancuso, Rosy Capellupo, Marta Falbo,

Alessandra Spadafora e Federica Mercuri) e di minoranza (Carmen Gloria

Scalise e Sara Benedetta Bianco). Si è proceduto successivamente al

giuramento e al conferimento della fascia Tricolore. Il Presidente del

Consiglio Comunale ha espresso entusiasmo ed interesse per gli ambiti di

competenza del C.C.R. ed ha manifestato il proprio impegno a supportare il

lavoro dei ragazzi guidandoli e coinvolgendoli in attività e iniziative che

saranno promosse dall’Amministrazione Comunale. Dopo i saluti e i

ringraziamenti si è tenuto un rinfresco al termine del quale i ragazzi sono

rientrati nell’Istituto di appartenenza.