TAURIANOVA – E’ ufficiale: come risulta dal provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale, la sede dell’istituto tecnico “Gemelli Careri” torna ad acquisire la direzione didattica dopo la spoliazione a favore di Oppido Mamertina. Questo risultato rappresenta un segno tangibile per la città di Taurianova, dato che la scuola storicamente ha rappresentato un punto di riferimento dell’offerta scolastica di tutto il territorio della Piana di Gioia Tauro. L’istituto aveva perso l’autonomia sotto la presidenza della provincia Raffa. La presa d’atto da parte dell’Usr Calabria è la certificazione di quanto già stabilito dal Consiglio metropolitano e dal qualificato lavoro del sindaco Fabio Scionti che, in una recente dichiarazione, aveva così commentato il traguardo raggiunto: «Da taurianovese sostengo che il “Gemelli Careri” è ritornato nella sua sede naturale. L’istituto è un pezzo di storia della città».

