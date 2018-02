Incendio in un appartamento in via Ovidio, nel comune di Botricello. Interessata dalle fiamme una struttura abbandonata su unico livello situata nel centro abitato. All’interno dei locali solo materiale vetusto e rifiuti di ogni genere. Il pronto intervento della squadra dei vigili del fuoco di Sellia Marina ha scongiurato il pericolo di propagazione delle fiamme alle abitazioni limitrofe. Dai primi accertamenti effettuati, considerando la totale assenza di energia elettrica e di altre potenziali fonti di innesco, non si esclude l’azione dolosa. Non si registrano persone ferite o intossicati.