Nazario Sauro, il patriota martire della prima guerra mondiale, è stato ricordato a Rosarno nell’ambito delle manifestazioni promosse dal nipote Romano Sauro, che in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte, ha organizzato l’evento “Sauro 100 – Un viaggio in barca a vela per 100 porti per cento anni di storia – ottobre 2016/ottobre 2018”. L’iniziativa è stata accreditata quale progetto rientrante nel Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri .Il progetto, ha sottolineato la Preside Maria Rosaria Russo, intende ricordare l’eroismo e il sacrificio di tanti marinai che sono morti in mare e che,al pari dei soldati caduti sui campi di battaglia e in trincea, hanno contribuito con la loro opera alla realizzazione della nostra storia nazionale prima e, a gettare ,poi, le premesse fondamentali per la costruzione dell’identità europea. Muovendo proprio dall’episodio della morte del Tenente di Vascello Nazario Sauro, che fu catturato dagli austro-ungarici a seguito dell’incagliamento del sommergibile “Giacinto Pullino” e successivamente giustiziato nel carcere di Pola,è stata narrata una pagina di storia,quella della guerra sul mare,che ha affascinato studenti e docenti.

Il viaggio in barca a vela, partito da Sanremo il 4 ottobre 2016, toccherà 100 porti italiani e esteri in Albania, Montenegro e, naturalmente, alcuni porti istriani e dalmati, terra di Nazario Sauro, per concludersi a Trieste ai primi di ottobre del 2018 in corrispondenza della ricorrenza dei 100 anni dalla conclusione della Grande Guerra.

La figura dell’eroe istriano è stata riproposta ai giovani del Liceo scientifico dal nipote Romano Sauro, ammiraglio della Marina Italiana, con incarico di vertice nella Lega Navale, l’occasione per rinverdire la memoria di un Grande Italiano, medaglia d’oro al valor militare, ma anche per diffondere tra le nuove generazioni l’amore per il mare e l’interesse per le attività della marineria italiana, volte ad assicurare la pace e favorire l’integrazione fra i popoli.

Attraverso la testimonianza dell’ammiraglio Romano, autore con il figlio Francesco del libro “Nazario Sauro – Storia di un Marinaio”, è stata rappresentata la vicenda di un protagonista della prima guerra mondiale, un marinaio d’altri tempi, tenace assertore dell’idea mazziniana di Patria, riletta in modo attuale e moderno, al di là delle retoriche agiografiche del passato. Nel corso dell’incontro, coordinato dalla prof. Francesca Corso, sono intervenuti la preside Mariarosaria Russo, il presidente provinciale della Lega Navale di Nicotera Biagio D’Ambrosio, il prof. Roberto Bonarrigo, e in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, il tenente di vascello Monferà.