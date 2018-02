E’ possibile fino al 5 Febbraio 2018 l’iscrizione al concorso fotografico dal titolo “L’acqua elemento fonte di vita. Tra mutamenti climatici e politiche di azione globale”, lanciato da Bluocean partner ufficiale di National Geographic in collaborazione con il Kiwanis club Città dello Stretto, rivolto agli studenti delle scuole superiori della Provincia di Reggio Calabria. Il concorso è stato presentato in occasione della mostra Water Warriors – Lynn Johnson National Geographic prodotta da Bluocean e allestita presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria dal 10 gennaio al 8 febbraio 2018. I vincitori potranno svolgere gratuitamente un modulo del Bluocean’s Workshop 2018 diretto da un grande fotografo di National Geographic

L’evento fa parte dei progetti di sensibilizzazione ed educazione ai valori di tutela ambientale condivise dai soggetti proponenti dell’iniziativa.Il concorso fotografico non vuole essere una semplice competizione, ma un modo per tracciare dei percorsi di studio e di ricerca sul tema dell’acqua, con il privilegio di poter trarre stimolo e ispirazione dalle opere della mostra internazionale “Water Warriors” di Lynn Johnson esposte a Reggio Calabria.

Obiettivo principale del concorso è che le foto siano espressione di tecnica e creatività ma anche di riflessione: un modo per tradurre in immagini il punto di vista dei ragazzi.

Nello specifico, il concorso si propone di:

• Sensibilizzare le coscienze degli alunni;

• Promuovere la comprensione e l’utilizzazione di linguaggi artistici legati a una lettura e comprensione consapevole dei significati del tema proposto;

• Favorire la collaborazione fa gli alunni, anche di classi diverse;

• Sviluppare le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 dicembre 2006);

• Sviluppare la cooperazione tra istituzioni culturali per la promozione e la realizzazione di progetti creativi e formativi in un’ottica di integrazione sociale e culturale.

Gli Istituti scolastici e gli studenti che intendono aderire al progetto dovranno inviare la domanda di partecipazione alla BLUOCEAN (info@bluocean.it), entro il 5Febbraio 2018.

Oggetto della mail “L’acqua elemento fonte di vita – Concorso fotografico”.

Ogni foto dovrà essere accompagnata da un titolo e da un breve didascalia con indicazione dell’autore e della relativa scuola di appartenenza. Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppo; è possibile presentare uno scatto singolo o una sequenza (max 3 foto) che esprimano singolarmente o nel loro insieme la riflessione fatta e l’idea che l’autore ha voluto sviluppare, in bianco/nero o a colori, preferibilmente con orientamento orizzontale.

I file, in formato jpg, dovranno essere nominati con nome, cognome e numero progressivo (es. MARIOROSSI1 – MARIOROSSI2).