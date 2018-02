La Città Metropolitana di Reggio Calabria parteciperà alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) che si terrà a Milano dall’11 al 13 febbraio.

Una partecipazione importantissima alla prestigiosa ed ambita manifestazione, organizzata da Fiera Milano, che porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo, e che diverrà vetrina internazionale sui tesori del nostro ricco territorio.

Il nostro patrimonio archeologico e paesaggistico, le nostre peculiarità enogastronomiche, entreranno all’interno di un circuito virtuoso che li porterà all’attenzione di turisti ed operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente a Milano all’interno dello stand che sarà allestito dalla Regione Calabria.

Sono svariate le aree tematiche della Bit2018 oggetto di interesse da parte dell’Amministrazione Falcomatà, che mira a consacrare l’area metropolitana quale meta di turismo internazionale, puntando con decisione sulla valorizzazione dei numerosi siti archeologici e del patrimonio culturale, sulla varietà dei percorsi enogastronomici e sul turismo naturalistico. A tal fine è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente un avviso rivolto agli operatori del settore alberghiero ed extra-alberghiero che volessero promuovere la propria offerta turistica attraverso lo spazio riservato alla Città Metropolitana alla Bit.

Sono tanti gli investimenti che l’amministrazione, attraverso il Bilancio 2018, sta predisponendo per la manutenzione del patrimonio artistico- culturale, da anni consegnato al degrado, sancendo così l’impegno dell’Ente in ambito di sviluppo turistico quale volano per la ripresa dell’economia dell’intero territorio.