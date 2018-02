Tutto pronto per l’evento di Max Pezzali, Nek e Renga il 4 febbraio a Reggio Calabria. Dopo la spettacolare doppia data di Biagio Antonacci che gli scorsi 16 e 17 gennaio ha fatto registrare al PalaCalafiore 12mila spettatori, in riva allo Stretto il concerto del trio formato da Renga, Pezzali e Nek si preannuncia come un ulteriore successo per la Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che organizza la serata, per Reggio Calabria e per la regione tutta. Il tour dei tre è infatti partito pochi giorni fa da Bologna con una data sold out per un totale di 11.000 spettatori, e sta conquistando tutta l’Italia prima di approdare il 28 aprile nella splendida cornice dell’Arena di Verona con un evento unico: una grande festa della musica con più di 30 brani in scaletta scelti tra i più grandi successi delle rispettive carriere dei tre artisti, che vantano repertori diventati colonna sonora di intere generazioni. Poco prima di partire con il tour, giusto per dare un assaggio di quello che sono le loro esibizioni dal vivo, i tre artisti hanno presentato i brani “Il mio giorno più bello nel mondo”, “Gli anni” e “Fatti avanti amore” nelle inedite versioni a tre voci, attualmente in rotazione radiofonica in digitale. I tre brani sono stati registrati live durante le prove musicali del tour, insieme alla super band che li accompagna in ogni tappa. Sul palco insieme a Nek, Francesco Renga e Max Pezzali, ci sono Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak. Per chi volesse assistere alla tappa reggina, sono ancora disponibili alcuni biglietti per la serata al PalaCalafiore.