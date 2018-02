Il Gruppo Editoriale Il Seme Bianco ha riportato alle stampe Musa Latina di Francesco Sofia Alessio, dopo quasi un secolo. L’opera è stata ripubblicata in maniera fedele, utilizzando la forma del fac-simile, recuperando la versione originale del 1920, e mantenendo sia la traduzione in italiano dello stesso Poeta, che la prefazione del letterato Antonino Anile. Un’operazione culturale di grande importanza che offre la possibilità di riavvicinarsi alla poetica del latinista taurianovese. Il libro sarà disponibile per le librerie ma anche nelle piattaforme di negozi virtuali di tutto il mondo.

L’editore Michele Caccamo, che ha voluto sovvenzionare per intero la pubblicazione di Musa Latina senza perciò richiedere alcuna sovvenzione pubblica, ha dichiarato:

“ Mi auguro di riuscire a trasmettere alla nostra comunità la mia stessa emozione: per la prima volta l’opera del mio concittadino verrà pubblicata e diffusa su scala nazionale, oltre che in tutti i canali di vendita on line. È un’operazione mai effettuata su Sofia Alessio, e auspico che davvero possa essere ridato onore e merito a uno dei più importanti latinisti del mondo. Spero che alla presentazione del 3 febbraio vi sia, e in maniera compatta, la presenza del mondo della cultura locale, a testimonianza di un vero interesse verso lo sviluppo e l’abbattimento della purtroppo ancora diffusa mentalità della rinuncia e dell’oblio. Sono rammaricato di non aver potuto inserire come introduzione gli scritti del giornalista Enzo Zito sul Poeta, a causa dell’assoluta mancanza di collaborazione della Gazzetta del Sud che ne conserva l’archivio. Devo ringraziare il Sindaco per aver partecipato con slancio ed entusiasmo alla mia idea, e l’intera amministrazione comunale per aver accolto e patrocinato il progetto; la Consulta delle Associazioni, instancabile e per natura disponibile a ogni progetto che abbia qualità educative e di crescita sociale; la Pro Loco che garantisce sempre l’apporto, la presenza, lo stimolo per ogni iniziativa che esalti il territorio e i suoi aspetti culturali. E infine il Professore Giuseppe Riso, per aver accettato di presentare l’opera del Poeta ma anche per la sua antica disponibilità e il suo essere autentico umanista e cultore della sapienza. Annuncerò sabato un altro importante recupero letterario che vorrò fare, sempre omaggiando personaggi che hanno dato lustro nell’ambiente culturale alla nostra Città. Questo mio è un percorso aperto ai grandi del passato, e intendo esaltare tra i giovani il rapporto inscindibile tra territorio e cultura. Spero davvero in una grande partecipazione“.