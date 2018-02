A Catanzaro il primo Convegno sul diritto sportivo per l’anno 2018 è stato promosso dall’AGIFOR (Associazione Giovanile Forense), sez. di Catanzaro, presieduta dall’Avv. Luciano Giacobbe, che ha organizzato in data 15 febbraio 2018, alle ore 15.30, presso il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese (accanto la Banca d’Italia), l’evento formativo sul tema: “Diritto Sportivo: aspetti contrattuali e responsabilità da fatto illecito nelle società calcistiche”. Il Convegno AGIFOR sarà presieduto, con i suoi saluti di indirizzo, dal nuovo Presidente del Tribunale di Catanzaro, dott. Lanfranco Vetrone al quale seguiranno l’introduzione dei lavori del Presidente dell’AGIFOR, Avv. Luciano Giacobbe e le relazioni del Dott. Giuseppe Soluri, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, dell’Avv. Frank Mario Santacroce, Responsabile controllo aziendale US Catanzaro settore giovanile, dell’Avv. Luigi Carvelli, esperto in contrattualistica sportiva, dell’Avv. Romano Gentile del foro di Catanzaro, dell’Avv. Pasquale Gigliotti, Direttore sportivo professionista – ex società Lega Pro, del Prof. Francesco Muraca, dottore commercialista e componente del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti, dell’ Avv. Fabio Iiritano, membro della Corte Sportiva d’Appello territoriale c/o il Comitato Regionale LND Calabria. Modererà e concluderà questo pomeriggio di studio forense di spessore l’Avv. Massimo Gimigliano, Responsabile Convegni e corsi di formazione, sez. Civile, dell’AGIFOR di Catanzaro. L’obiettivo del convegno AGIFOR è di fornire un approfondimento sull’attuale ruolo del diritto sportivo nel panorama giuridico italiano ed internazionale, trattando aspetti riguardanti la Giustizia Sportiva, il ruolo dell’avvocato nell’ambito dei procedimenti di giustizia endofederale, la contrattualistica sportiva e la responsabilità da fatto illecito nelle società calcistiche. Il Convegno è stato accreditato dal C.O.A. di Catanzaro che ha riconosciuto 5 crediti formativi per gli avvocati partecipanti i quali potranno prenotarsi all’evento inviando una mail al seguente indirizzo: agifor.cz@gmail.com.