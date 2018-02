Rapex, Rapid Alert System for non-food dangerous products, oggi, ha pubblicato il divieto di commercializzazione, il ritiro e il richiamo dal mercato dei blocchi per costruzioni “GRAN BLOK” della ditta “Linea Paggio”. Un provvedimento adottato in seguito alla segnalazione del nostro Ministero per la Salute e la Politica dei Consumatori. Il giocattolo è stato classificato come “prodotto pericoloso”, per cui la notifica è stata collocata nella categoria “Allarme per i comsumatori” sul sito ufficiale del Rapex. Nel dettaglio la natura del pericolo è il “soffocamento”, infatti in seguito alle analisi il giocattolo non ha “resistito alle prove meccaniche e fisiche”.

Come si legge alla segnalazione ” A12/0117/18 ” il giocattolo è costituito da blocchi in plastica di diverse dimensioni e colori all’interno di uno zaino. Piccole parti possono staccarsi facilmente dai blocchi. Un bambino piccolo può metterle in bocca e soffocare. Per ultimo il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli e la relativa norma europea EN 71-1. Il sistema comunitario di allerta rapido per i prodotti pericolosi, nella notifica spiega che il gioco per costruzioni è stato prodotto in Italia da ” Linea Paggio”.

Alla luce della segnalazione di oggi, per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, ogni gioco può essere potenzialmente pericoloso, ma non è detto che lo sia. Pertanto è consigliabile che le mamme prestino la massima attenzione quando si acquistano i giocattoli per strada, in negozi che non possono assicurarvi la qualità di ciò che vi vendono, o con marchi sospetti: potreste incappare in un prodotto non a norma e, quindi, potenzialmente pericoloso nelle mani di un bambino.