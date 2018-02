Sono iniziati oggi i Progetti di Alternanza Scuola – Lavoro che vedranno impegnati in Comune, 12 giovani studenti Platiesi provenienti dal Liceo Scientifico Statale ‘’Zaleuco’’, dall’ Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato di Locri e dal Liceo delle Scienze Umane e Linguistico ‘’Mazzini’’; Responsabili dei progetti l’Ing. Antonio Marvelli ed il Dottor Domenico Sansotta con Sub. Visione dei ragazzi del SCN. Nel corso dei progetti gli studenti svolgeranno attività previste dal percorso formativo personalizzato, applicheranno tecniche di comunicazione, affiancheranno gli operatori nell’organizzazioni e nella gestione di eventi. Tale iniziativa è di particolare importanza per il nostro Comune poiché sono i giovani la ricchezza e la speranza di questo Territorio. Nel corso dell’incontro il Sindaco e l’Assessore Salvatore Perri, incontrando i Giovani studenti hanno rimarcato l’importanza che lo studio riveste nell’ottica dello sviluppo sociale dell’individuo in quanto il “sapere è luce” e “la cultura è conoscenza” e sono utili per non brancolare nel buio dell’inconsapevolezza.