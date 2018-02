Quando hai iniziato a giocare?

Direi molto tardi, quantomeno se si pensa all’età in cui i bambini iniziano ora a

fare Basket o Sport in genere. A 13 anni ho preso in mano il primo pallone da basket

con il professore Ferraro, all’epoca mio professore di educazione fisica delle medie.

Prima ero stato avviato a tale sport da mio fratello, con cui scendevo a giocare

al parco sotto casa. Sino a qual momento avevo giocato sempre e solo a calcio sino

alla e categoria Giovanissimi.

Ricordi il tuo esordio in un campionato senior?

Devo dire benissimo. La squadra era l’Amatori Sambiase di coach Amatruda e dei vari

Martello, Petronio, Falvo, Scipione etc ai quali eravamo stati aggregati noi ragazzi

(ricordo, tra gli altri, Pisani, De Sarro, Vesci, Fimiani, De Medici etc.). Prima

giornata di campionato a Soverato, al termine della quale perdiamo malamente…nonostante

ciò, fui l’ultimo dei ragazzi ad entrare in campo (potete immaginare la rabbia. Mancava

solo un minuto alla fine ma, nonostante ciò, riuscì comunque a mettere a segno in

canestro in contropiede.

Il tuo mito cestistico?

Sono cresciuto nel periodo di NBA Action, quando il campionato americano era, quantomeno

secondo me, molto più emozionante. Il giocatore preferito era Michael Jordan, anche

se Larry Bird mi faceva impazzire quasi quanto lui.

La tua squadra del cuore?

Nonostante giochi da tanto a Basket, sono anni che non seguo granché le sorti di

questa o quella squadra. Posso dirti, però, che in quel periodo, o negli anni 90

in generale, tifavo Celtics ed in Italia per la Viola Reggio Calabria (ricordo diverse

trasferte in treno a Reggio a vedere i vari Bullara, Sconochini, Young, Garret, Volkov,

Tolotti e tanti altri)

Quale allenatore ti ha dato di più?

Devo dire, e assolutamente senza piaggeria alcuna, che ogni singolo allenatore avuto

mi ha lasciato qualcosa sia dal punto di vista umano e/o tecnico. Mi piace elencarli

tutti per poi dirti qualcosa in più di qualcuno. Nell’ordine, ho avuto il piacere

di essere allenato dal prof. Ferraro, dal prof. Amatruda, da Luzzo, Schiavone, Ragusa,

Gioffre’, Marletta, Brosio, Ossola, Marzullo, Caruso, Carbone, Perrotta, Viterbo,

Fusto, Iraca’ e Ortenzi, per finire con l’attuale Pellicano’.

In particolare, mi va di citare innanzitutto Schiavone e Gioffre’ perché son stati

quelli che, in quel periodo iniziale della mia, se così si può chiamare, carriera

mi han dato tanto punto di vista umano, facendomi sentire al centro delle squadre

che allenavano. Luzzo perché era quello che mi ha permesso di esprimere al massimo

una delle mie caratteristiche principali, e cioè quella foga agonistica, quella grinta

che mi contraddistingue tutt’ora e che, a volte, ci ha anche portato allo scontro

.

Ti cito poi Damiano Ragusa, con cui ho ancora il piacere di incontrarmi, visto che

gioco (direte voi, ma quando smetti!?) con il figlio Giovanni, che, probabilmente,

mi ha dato di più’, portandomi a fare il salto di qualità per ciò che riguarda la

mentalità, nonché per quel che concerne l’aspetto tecnico/tattico, in particolare

sul tiro e sull’1vs1 difensivo. Neppure con lui sono mancati scontri forti a causa

del carattere che contraddistingueva entrambi però, alla fine, il fatto che ancora

oggi ci si frequenta anche fuori dal campo è sintomo di stima reciproca.

Concludo con Pasquale Iraca’ e Leonardo Ortenzi che in comune hanno il fatto di avermi

dato fiducia in un momento della mia vita in cui avevo riposto la passione del Basket

nel cassetto. Non è da tutti accettare in squadra e dare fiducia ad una persona di

40 e passa primavere sulle spalle.

Con Leo Ortenzi, in particolare, si era creato un qualcosa di ancora più emozionante,

dovuto forse al fatto che, sin da subito, ha mostrato grande interesse nei mie confronti,

diventando determinante assieme a Massimo Desumma del mio rientro in squadra, quando

sembrava non ci fosse più spiraglio per continuare questa avventura. Inoltre, anche

lui ha contribuito a migliorare la mentalità è l’approccio alle partite. L’avermi

poi dato la possibilità di duellare a 41 anni con squadre del calibro di Cerignola,

Perugia, Palermo e Fabriano ha reso il ricordo ancor più piacevole.

La volta in cui sei stato più felice e quella meno?

Sicuramente il giorno della vittoria contro la Virtus Catanzaro dinanzi ad un Palasparti

gremito (allenava coach Ragusa, subentrato a Schiavone), vittoria che, virtualmente,

decreto’ la prima storica promozione nella C1 nazionale di una squadra lametina.

L’aver messo a segno da capitano il tiro libero decisivo ha fatto di me la persona

più felice del mondo.

Momento più brutto, invece, le “due” finali perse per arrivare alla B. Se, però,

quella con Canicattì del 2005 lascio’ pochi rimpianti, quella della passata stagione

è stata una brutta batosta, considerato che ad una giornata dalla fine della fase

nazionale eravamo in testa alla classifica. Vedere le facce tristi e piene di lacrime

dei nostri tifosi a Fabriano è stato bruttissimo, ma forse ha determinato la mia

scelta di continuare ancora a lottare per questi colori.

Il giocatore in cui ti rispecchi di più?

Se il mio mito era Jordan, c’erano anche atri giocatori che mi affascinavano tanto

come Reggie Miller degli Indiana Pacers, nonché Dennis Rodman e Scottie Pippen. Il

primo per la sua spiccata capacità nella conclusione dalla lunga distanza che è anche

una delle mie caratteristiche di gioco principali. Il secondo ed il terzo per il

loro lavoro in difesa che per me è costituisce la base e mi da una carica incredibile

nella fase offensiva.

Se avessi la bacchetta magica in chi ti vorresti trasformare?

Ti sembrerà strano ma, soprattutto da piccolo, sarei voluto diventare, anche e solo

per una partita, un giocatore della Juve e della Nazionale.

La tua miglior qualità e il tuo peggior difetto in campo?

Penso la generosità nello spendermi in difesa e, comunque, nel mettermi al servizio

della squadra in base a ciò che sono in grado di dare in quel momento preciso del

match. Peggior difetto, sicuramente l’innervosirmi facilmente in situazioni che richiederebbero

maggior calma sia per il bene della squadra che dei compagni.

Il tuo rito scaramantico prima di ogni partita?

Non ho un rito scaramantico, però possiamo citare lo spalmare la pomata riscaldante

su tutti i muscoli durante l’inverno..quella deve esserci sempre…ad oltre 40 anni

è facile prendere un malanno!!