Nella giornata di ieri,la Polizia di Stato ha eseguito l’ordine di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nei confronti di TROMBETTA Francesco, 33enne residente in questo Centro. L’uomo si è reso responsabile dei reati di furto in abitazione, rapina aggravata, percosse, danneggiamento ed estorsione nei confronti di appartenenti del proprio nucleo familiare. Nei fatti, il TROMBETTA, con condotte reiterate e pericolose, assumeva nei confronti dei propri genitori e della sorella continui e ripetuti comportamenti aggressivi, lesivi della loro integrità fisica e morale, sottoponendoli ad un regime di vita vessatorio, tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni familiari. Dopo le formalità di rito, gli uomini delle Volanti hanno tradotto l’uomo presso la Casa Circondariale di Arghillà, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.