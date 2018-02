Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Rende hanno proseguito l’attenta azione di controllo del territorio mettendo in campo, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto del Codice della Strada, in particolare:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende:

Deferivano in stato di arresto un 40enne di nazionalità russa residente a Cosenza, per il reato di “furto aggravato” e contestualmente lo deferivano in stato di libertà unitamente ad un suo complice, un 43enne di nazionalità ucraina, residente a Cosenza, per i reati di “furto – detenzione abusiva di armi – possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere”. I militari operanti sorprendevano gli stessi a trafugare merce alimentare da un esercizio commerciale, asportandone i taccheggi. Poi, successivamente, effettuando un controllo presso l’abitazione del primo soggetto, costatavano un’alterazione al contatore dell’energia elettrica. Di fatti con l’ausilio di tecnici di E-Distribuzione, accertavano che il soggetto aveva tagliato i cavi elettrici dallo stesso contatore allacciandosi direttamente alla rete pubblica. Stessa sorte è toccata ad altri due soggetti, ad un 35 ed un 25enne, di nazionalità rumena, entrambi residenti a Rende,deferiti in stato di libertà, per il reato di “furto aggravato”.

I militari operanti, a seguito di un controllo effettuato alle abitazioni dei predetti, con l’ausilio di tecnici di E-Distribuzione, accertavano che i soggetti di cui sopra, applicando un By-Pass al contatore enel nelle rispettive abitazioni, usufruivano illecitamente dell’erogazione di energia elettrica.

Deferivano in stato di libertà per il reato di “porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere” un 23enne siciliano, residente a Cosenza. I militari operanti, a seguito di controllo, rinvenivano nella vettura del predetto un coltello a serramanico della lunghezza di 16cm ed una mazza ferrata. Sul piano del contrasto alle violazioni al Codice della Strada nei Comuni di Rende, Castiglione Cosentino, Montalto Uffugo, Luzzi e Rose, hanno deferito in stato di libertà, per “Guida in stato di ebbrezza”:

un 48enne (rifiuto di sottoporsi), residente a Lattarico (CS), un 29enne (1.31 g/l) cosentino residente a Trenta (CS) e un 42enne cosentino (40 g/l).

I militari operanti, durante il controllo, ritiravano agli stessi la patente di guida e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.