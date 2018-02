Virus, malware, phishing e spyware, sono ormai sinonimo di pericoli per pc e dispositivi

degli utenti della rete, anche dei più profani. E questo lo sanno bene hacker e

truffatori telematici che giocano sulla nostra emotività e scarsa attenzione per

provocare reazioni istantanee che causano proprio l’effetto voluto da questi malintenzionati:

farci seguire le loro false istruzioni per accedere abusivamente, anche con un semplice

click, ai nostri dispositivi e sottrarci dati bancari o sensibili. Noi dello “Sportello

dei Diritti [1]” lo ripetiamo da tempo e quotidianamente rilanciamo le allerte

che provengono dal mondo del web e dalle istituzioni per mettere in guardia i cittadini.

Ora è la volta della NIKE. Un messaggio si sta diffondendo anche in Italia attraverso

WhatsApp annunciando che il gigante americano, leader mondiale nelle attrezzature

sportive, offrirà 5.000 paia di scarpe in occasione del suo 55esimo anniversario.

Se si crede alla proposta, per ricevere il regalo è sufficiente condividerla con

20 contatti o gruppi e rispondere a quattro domande (per esempio, se avete mai indossato

scarpe Nike). Tutto questo prima di selezionare la misura e, come al solito in questi

casi, fornire i propri dati personali, questa è una truffa per raccogliere informazioni

per scopi fraudolenti. Come prova basta vedere come alcune frasi siano scritte in

modo approssimativo e le date di fondazione non coincidano. E ancora: nulla è specificato

sul sito ufficiale del marchio e se si tenta comunque di procedere con le diverse

fasi, la vittima giunge su una pagina scritta in parte con caratteri asiatici. Così

tanti errori grossolani una delle aziende più potenti del mondo probabilmente non

li avrebbe mai commessi. Ancora una volta, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti”, è sufficiente seguire il semplice consiglio di

non cliccare e cestinare prontamente questi messaggi fraudolenti per evitare ogni

conseguenza pregiudizievole. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo

tipo, come al solito i nostri esperti sono pronti a prestarvi ausilio previo contatto

ad una delle nostre email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org.