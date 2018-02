La provincia di Reggio Calabria penalizzata nelle candidature per la competizione elettorale relativa all’elezione del futuro Parlamento. E’ assurdo ciò che è successo in merito alla mancata candidatura di Alessandro Nicolò attuale Capogruppo di Forza Italia al Consiglio Regionale. Autorevole esponente politico regionale di Forza Italia che ha svolto i suoi ruoli, il suo percorso in ottemperanza ai principi di serietà,lealtà correttezza e coerenza anche quando Forza Italia era al tracollo. Egli sempre protagonista si assunse ogni tipo di responsabilità in prima linea (politica, di formazione delle liste, candidature e tesseramento) per tenere a galla quella barca quando in molti scappavano per poi ritornare dopo aver fatto altrove i propri comodi…Siamo profondamente indignati, scrive Caridi, Presidente associazione politico-culturale “Prosettima”, esprimiamo massima comprensione e solidarietà all’Onorevole Nicolò a cui è stata perpetrata un azione tanto meschina quanto politicamente indegna. Pertanto, abbiamo restituito indietro al partito nazionale 100 tessere degli associati che avevano aderito a Forza Italia.

Associazione “Prosettima”

Il Presidente

Bruno Caridi