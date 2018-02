A quattro anni dalla mareggiata che inghiottì una parte del Lungomare delle Palme, lunedì 5 febbraio, alle ore 10, l’Amministrazione Comunale di Siderno consegnerà i lavori di recupero e ricostruzione del water front e dell’opera di difesa costiera alla ditta “Franco” di Roccella Jonica, aggiudicataria, lo scorso 22 settembre, dell’esecuzione dei lavori grazie all’offerta di un ribasso di circa il 16% sul prezzo inizialmente previsto per l’attività di recupero. Con la consegna di lunedì mattina vengono finalmente sbrigate tutte le lungaggini burocratiche, ulteriormente estese dall’esecutività della legge anticorruzione proposta da Raffaele Cantone e iniziate nel 2015 l’interlocuzione continua tra Amministrazione Comunale di Siderno e Regione Calabria, all’esito della quale venne ottenuto, in data 30 dicembre 2015, un finanziamento ammontante a 3 milioni di euro per la ricostruzione. Stanti gli impegni presi dalla ditta “Franco” di Roccella Jonica il termine dei lavori di recupero e ricostruzione è previsto entro e non oltre 330 giorni a decorrere dalla giornata di lunedì 5 febbraio.