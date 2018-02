“Apprendiamo dalla stampa dell’intenzione di trasferire la Tendopoli di San Ferdinando a Gioia Tauro, in C.da Cicerna. La Tendopoli ha dimostrato a più riprese di essere un peso per la città in cui si trova, un ghetto istituzionalizzato in cui degrado e criminalità si mescolano causando sangue e violenza. I cittadini di Gioia Tauro, in seguito alla situazione amministrativa della città, vivono già in una situazione d’emergenza, e costruire una Tendopoli vorrebbe dire gettare benzina sul fuoco, innescando una bomba sociale che potrebbe sfociare in situazioni drammatiche”. Lo dichiara in una nota Roberto Irrera, candidato nel collegio camerale di Gioia Tauro.

“Il Prefetto – prosegue Irrera – potrebbe semmai utilizzare quei terreni per dare vita ad un’isola ecologica che finalmente permetta alla città di uscire da quell’emergenza ambientale in cui si trova oramai da mesi. Come forza politica affiancheremo tutti quei cittadini che si opporranno a questa scellerata decisione che mina la tranquillità e la sicurezza del territorio. Spostare la tendopoli di qualche centinaio di metri non crediamo risolverebbe i problemi legati alla stessa, ma servirebbe soltanto a trasferirli da San Ferdinando a Gioia Tauro. Questo gioco delle tre carte è l’ennesimo segnale dell’inadeguatezza di una classe dirigente locale e nazionale nel fronteggiare il problema Immigrazione”.