Jole Santelli: «Marco Siclari è una scelta vincente, ha esperienza e competenza»

Si respira aria di unità e voglia di rinnovamento alla presentazione delle liste di Forza Italia in Calabria. Durante l’incontro a Lamezia Terme, tutti i candidati sono stati presentati dell’onorevole Jole Santelli. Il candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Reggio Calabria, Marco Siclari, ha avuto modo di esprimere il suo entusiasmo per la fiducia accordatagli dal partito, ma anche la forte responsabilità che questa porta con sé.

«Esistono delle priorità delle quali intendo occuparmi. Mi riferisco alla crisi occupazionale e all’emergenza sanitaria che ha investito tutto il nostro territorio – ha dichiarato Marco Siclari – Non voglio fare promesse, ma da medico e imprenditore metterò tutta la mia esperienza per dare ai giovani, ai quali ho dedicato questa candidatura, la possibilità di credere in un futuro possibile in questa terra, la nostra. Si devono creare le condizioni per rimanere a lavorare in Calabria e dare risposte concrete. Nell’ambito sanitario le lacune e i vuoti amministrativi degli ultimi anni hanno creato un danno enorme che non può più essere trascurato. Parlare di tagli senza criterio non è di certo la soluzione, ci vuole competenza e conoscenza di un settore che deve essere necessariamente attenzionato alla luce della migrazione sanitaria in continua crescita. Non possiamo più permetterci di perdere risorse fondamentali per la Calabria e questi saranno i pilastri del mio impegno».

Parole importanti sono state spese proprio dalla Santelli nei confronti di Siclari. Un endorsement convinto che conferma la sua esperienza e la sua potenzialità nella convinzione che, con il sostegno di tutto il partito, si otterranno a Reggio Calabria ottimi risultati.

«Marco è candidato al Senato nel collegio di Reggio Calabria, dove sono certa che si farà valere – ha dichiarato la Santelli – . Marco è un medico e un imprenditore, è stato consigliere comunale a Roma ed è come dire che è stato un parlamentare per le grosse difficoltà affrontate, è stato un consulente dei governi Berlusconi per l’imprenditoria giovanile, lavora da sempre con impegno per i giovani e per le imprese. A Marco va il mio in bocca al lupo nella certezza che uniti saremo una squadra vincente».

La campagna elettorale è alle prime battute, ma Siclari è la conferma che, sul territorio reggino, Forza Italia ha deciso di puntare su un rinnovamento responsabile.