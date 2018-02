Al via il tour reggino del Movimento 5 stelle. Domenica 4 febbraio i candidati alla Camera (collegio di Reggio) Federica Dieni e al Senato (collegio Reggio-Gioia) Bruno Azzerboni faranno tappa in cinque diverse località della provincia per incontrare i cittadini e illustrare i venti punti del programma del Movimento 5 Stelle.

Il primo appuntamento sarà alle 9.30 a Melito Porto Salvo. Subito dopo, alle 11, Dieni e Azzerboni parleranno di “Italia a 5 stelle” a Condofuri. La terza tappa sarà a Gallicianò, dove, dopo l’incontro con la cittadinanza, i due candidati parteciperanno a un pranzo a base di specialità della zona.

Alle 16 incontro a Bova Marina per la presentazione del programma elettorale. L’ultima tappa sarà, alle 19, San Pasquale, dove si svolgerà una “pizzata di autofinanziamento” presso La Perla Jonica