Stamane, alle prime luci dell’alba, è tornato in Cielo il nostro caro amico e “blogger” Natalino Russo, 68 anni anagrafici ma l’entusiasmo, la voglia di vivere, amare e conoscere di un ventenne. Da tempo, lottava con una malattia che sembrava essere stata trafitta definitivamente a colpi d’ironia. Si è infatti battuto, oltre che con coraggio e dignità, senza mai perdere la serenità e lo spirito goliardico che lo ha sempre caratterizzato e che, in tanti anni, lo ha portato ad essere apprezzato da tantissimi lettori. Vissuto a lungo a Milano per ragioni di lavoro, Natale era rimasto legatissimo al suo paese d’origine, Seminara – tanto che ogni scusa era buona per farvi ritorno – contribuendo a rappresentarne la parte migliore. Penna acuta e sottile, ha collaborato a vari giornali, settimanali, siti e blog con rubriche o come opinionista: uno tra tutti il celebre “Dagospia”, di Roberto D’Agostino. Ma il suo forte era regalare sorrisi e qualche momento di spensieratezza alla gente con esilaranti battute, parodie e calembour. E’ stato, inoltre, piacevole narratore di tradizioni, usi e costumi locali e, soprattutto, attento “annalista” della comunità seminarese, scandendo con puntuali e premurosi pensieri la vita e le diverse sfaccettature del piccolo centro pianigiano. “Approdar mi è dolce in questo giornale” – scrisse scherzosamente quando nel 2016 ebbe inizio la sua collaborazione con Approdonews, purtroppo molto ridotta rispetto alle intenzioni proprio a causa dei suoi problemi di salute. Che il tuo approdo Lassù, nella Luce immensa che tutto ordina e muove, ti sia mille e mille volte più dolce, caro Natale, accompagnato dalla Vergine Maria, Madre dei Poveri, alla quale eri profondamente devoto e accolto dai tuoi cari che ti hanno preceduto. A chi ti ha conosciuto e voluto bene, in questa terra, per una sola volta, un’interminabile volta, con questo tuo ultimo “scherzo” lasci però l’amaro in bocca … A Dio!

La proprietà del portale, il direttore responsabile Domenico Latino e tutta la Redazione manifestano ai familiari sentimenti di profondo cordoglio.

I funerali saranno celebrati domani, 6 febbraio, alle 15.30, nella Basilica della Madonna dei Poveri a Seminara (RC).