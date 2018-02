CIRÒ (Kr) – Istituto Comprensivo, il Liceo Scientifico

Ilio ADORISIO avvii con urgenza tutte le opportune iniziative di

informazione e sensibilizzazione nel territorio per orientare famiglie e futuri

studenti al nuovo indirizzo di scienze umane e socio pedagogico, autentico

valore aggiunto della complessiva offerta didattica disponibile oggi nella

Città del Vino e di Lilio.

È, questo, l’appello che il Sindaco Francesco PALETTA e la Giunta rivolgono

pubblicamente alla dirigenza del Comprensivo nella consapevolezza che una

maggiore comunicazione in questa direzione ed in questo momento

potrebbe rivelarsi preziosa rispetto alle attese ed esigenze del vasto bacino

territoriale.

Grazie al nuovo indirizzo, contenuto nel nuovo Piano della rete scolastica approvato di

recente dalla Regione Calabria – prosegue il Primo Cittadino – si offre concretamente

la possibilità a tanti giovani del nostro comprensorio, soprattutto delle aree interne, di

poter trovare nel nostro istituto un punto di riferimento comodo, di qualità ed

alternativo a CROTONE. Si tratta – aggiunge – di una reale ed importante opportunità

da veicolare e condividere senza lesinare sforzi ed anzi dimostrando di poter fare

ancora una volta un utile gioco di squadra per l’ADORISIO e per la nostra comunità,

offrendo – conclude PALETTA – un servizio in più a tutti.