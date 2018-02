Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Reggio Calabria hanno arrestato per rissa LOMBARDO Michael 26 enne, reggino, incensurato, LOMBARDO Vincenzo, 32 enne, reggino, LAROUI Rabi, 42 enne, cittadino marocchino, e NAJIH Lachcen, 31 enne, cittadino marocchino, questi ultimi 3 con precedenti di polizia.

Nello specifico, dopo aver ricevuto una richiesta di intervento sul numero unico nazionale 112, i militari dell’Arma sono intervenuto in via Paolo Pellicano presso la Sala Slot “LAS VEGAS”,dove era stata segnalata una rissa in corso.

I militari, giunti sul posto, hanno interrotto la rissa in corso e fatto intervenire l’ambulanza del servizio 118 per le gravi condizioni di uno dei due marocchini.

I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’evento: in particolare, i due fratelli Lombardo erano usciti fuori dal locale per intimare ai due marocchini – che, visibilmente alticci, discutevano animatamente fra di loro nei pressi dell’ingresso – di allontanarsi. Dal rifiuto dei due stranieri nasceva la rissa, cui LOMBARDO Michael interveniva brandendo una mazza da baseball.

Al termine degli accertamenti i quattro sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo di oggi.