E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio su via del Progresso a Lamezia Terme. Uno scontro frontale ha coinvolto due autovetture – una Citroen C3 ed una Toyota Rav4 – le cui cause sono in corso di accertamento. L’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è valso ad estrarre dalle lamiere i feriti ed alla messa in sicurezza delle vetture. I feriti sono stati presi in cura dal personale Suem118 e trasportate successivamente presso struttura ospedaliera. Sul posto polizia locale per quanto di competenza.