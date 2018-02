“La questione dei migranti è un problema serio e sentito, nelle grandi città come nei piccoli centri, per risolverlo alla radice la ricetta più efficace è quella proposta dal Presidente Berlusconi. L’unico con i suoi Governi ad aver azzerato gli sbarchi già dal 2008, con il Trattato di Amicizia Italo-Libico. Gli esponenti della sinistra che hanno malgovernato il Paese hanno messo in atto politiche sciagurate. Approssimazione, false promesse, metodi buonisti e incapacità di gestione del fenomeno migratorio, hanno prodotto una vera e propria emergenza sociale, quantificabile in 600 mila sbarchi. Gli elettori ne terranno conto il prossimo 4 marzo dovendo scegliere tra chi ha già assunto e mantenuto gli impegni e chi è responsabile di un’emergenza epocale.”