“Il mistero Blue Whale!” è un romanzo di denuncia sociale nei confronti non solo dei cosiddetti “curatori” della Blue Whale Challenge ma di tutti i tipi di adescamenti via web che sulla rete imperversano come un’ombra oscura che si dipana nelle menti dei giovani più deboli, schiavizzati dai dettami della tecnologia che li trasforma in potenziali vittime altamente influenzabili. Il romanzo è sostanzialmente un thriller psicologico con incalzanti colpi di scena, che narra la storia di una ragazza, Alice, un’adolescente turbata, borderline, che vive a Tor Bella Monaca, periferia romana nota per il suo stato di degrado, che fa da sfondo alla trama. Alice vive una situazione familiare tormentata, ed ha una sola amica, Vanessa, che la chiama improvvisamente dicendole di avere bisogno del suo aiuto. Vanessa sta giocando al blue Whale,adescata via web da uno strano personaggio che si fa chiamare il Signor S. Vanessa ha bisogno di una mano a proseguire il gioco, ed Alice, suo malgrado, accetta di dargliela. Da qui in poi si vedrà tutto il percorso che una persona compie sino ad arrivare alla fatidica regola cinquanta, l’ultima sfida, quella in cui viene imposto alla vittima di saltare da un palazzo e prendersi la propria vita. Ad indagare sul mistero di questa challenge, c’è un ispettrice di nome Lucy Moretti, una donna caparbia e tenace, che è stata degradata dalla omicidi per i suoi metodi troppo violenti e fatta passare alla polizia postale. Lucy inizierà a conoscere il gioco dell’orrore, proprio perché, alla sua postazione, verrà inviato un video mostrante la morte di due ragazzi. Da quel momento inizierà una ver a e propria caccia verso il male, dal finale incerto e imprevedibile.

