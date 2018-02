“La partita che la Calabria sta giocando sui temi del lavoro e dello sviluppo economico vede l’Amministrazione regionale concretamente impegnata con iniziative e strumenti a supporto del percorso di crescita. Dati alla mano, l’attività svolta in questi ultimi anni sta disegnando nuove prospettive per le imprese e l’artigianato della nostra regione”. È quanto dichiarato dal Consigliere regionale Francesco D’Agostino (Oliverio

Presidente) a margine dell’iniziativa “Imprese che crescono”, questa mattina a Lamezia Terme.

“Grazie ad interventi legislativi di qualità, come quello di recente approvazione sull’artigianato, e grazie all’impiego ragionato delle risorse nazionali ed europee – prosegue D’Agostino – la Regione Calabria sta predisponendo una nuova fase di rilancio che comprende, senza soluzione di continuità, diversi settori produttivi ed economici. Ci sono, a riguardo, le idee e le risorse per investite e sostenere i progetti virtuosi e l’insediamento di nuove attività produttive, all’interno di un sistema strutturato secondo una precisa strategia che giova anche delle iniziative adottate dal Governo nazionale. Da questo punto di vista, il passo in avanti fatto rispetto al passato è evidente e trova ampia condivisione”.

Secondo Francesco D’Agostino: “Un ulteriore e importante traguardo raggiunto è l’approvazione della Zes per il Porto di Gioia Tauro. Un fatto storico, su cui il Presidente Mario Oliverio e la maggioranza di centrosinistra avevano scommesso sin dall’inizio della legislatura, spendendosi con forza. La sfida, adesso, si sposta sull’implementazione dei numerosi percorsi avviati in questa fase. Dall’industria manifatturiera all’agricoltura, passando per la Zona Economica Speciale, l’enogastronomia e il turismo. Di sicuro, e ne va dato atto, le basi per una nuova fase di crescita sono state gettate. Anche se la consapevolezza è che il lavoro da fare è ancora tantissimo”.