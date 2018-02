Continua la funzione dello Sportello informativo, creato dall’Amministrazione Papa, ai fini di promuovere gli strumenti agevolativi per sviluppare il territorio; ed in questa ottica si vuole dettagliare sull’agevolazione RESTO AL SUD. E’ operativa dal 15 gennaio 2018 la possibilità di presentare le domande per attingere ai contributi del sostegno RESTO AL SUD. Si possono presentare le domande fino ad esaurimento risorse, anche se lo stanziamento è corposo. Inoltre, è previsto che tale agevolazione ci sarà anche negli anni futuri, come recita il sito di INVITALIA.

I contributi finanziano le attività finalizzate alla produzione di beni, fornitura di servi, ed anche attività di produzione o trasformazione legate al settore agricolo. I contributi sono destinati ai giovani dai 18 anni ai 35 anni, residenti in Calabria, e disoccupati, i quali vogliono realizzare una ditta individuale, o società, anche in forma di cooperativa. In caso di società l’agevolazione arriva ad un massimo di 200.00,00 euro. Chi ha già già costituito l’impresa dopo il 21/06/2017, nel rispetto di requisiti, può attingere ai contributi.

Tali contributi possono essere erogati, per le ditte individuali, per un massimo di euro 50.000,00 euro di cui 65% cioè 32.500,00 euro da restituire in otto anni, e 35% cioè 17.500,00 a fondo perduto. I contributi sono destinati: a opere edili; attrezzature nuove; programmi informatici; e spese di gestione (materie prime, fitti, utenze, ecc.).

Le domande dei contributi si presentano on line, tramite il sito di INVITALIA, nel quale sono presenti i moduli e la normativa da rispettare. Per presentare la domanda bisogna possedere un dispositivo di firma digitale ed una p.e.c. (posta elettronica certificata).Lo Sportello riamane a disposizione dei cittadini per chiarimenti e consegna modulistica con documenti informativi.

Assessore

ISABELLA TIMPANO