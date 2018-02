Non si può non leggere dietro il furto compiuto la scorsa notte ai danni della Cooperativa Alba di Polistena, facente parte del Consorzio di Cooperative Macramé, un grave atto intimidatorio con il chiaro obiettivo di tagliare le gambe ai giovani della Cooperativa che da molti anni sono impegnati nella gestione di servizi pubblici e privati e da qualche tempo si occupano della gestione di beni confiscati alla ndrangheta sul territorio della Piana e della Provincia.

Il danno economico é rilevante e stimabile in oltre 80.000 euro. I criminali hanno infatti svuotato interamente il deposito della Cooperativa sito in via Fausto Gullo nel Comune di Polistena, portando via un trattore, un furgone, mezzi meccanici, attrezzi agricoli, circa venti decespugliatori, materiale nel suo complesso indispensabile nell’organizzazione e per l’esercizio dell’attività d’impresa, acquistato dopo anni di sacrifici e di lavoro.

Tentare di azzerare la vitalità di una cooperativa ormai radicata sul territorio é un gesto infame che merita di essere inquadrato nella sua reale dimensione criminale ed al contempo, richiede condanna da parte dei cittadini onesti e pronta giustizia da parte di Magistratura, Forze dell’Ordine, di tutte le Istituzioni preposte a cui ci affidiamo per fare piena luce su quanto accaduto.

Ancora una volta la ndrangheta si rivela nemica del lavoro, dei giovani, della cooperazione reinventata da un gruppo di ragazzi volenterosi che unendo le forze hanno saputo gradualmente generare occupazione, reddito e nuove dinamiche per lo sviluppo locale. Ai responsabili e soci-lavoratori della Cooperativa Alba e del Consorzio Macramé, e più in generale al mondo delle cooperative e del volontariato solidale, va la nostra piena ed indiscussa solidarietà, oltre che il rinnovato impegno di vicinanza da parte dell’Amministrazione Comunale di Polistena, in questo momento difficile. Siamo convinti che, malgrado tutto, non sarà una mano criminale ad interrompere il percorso virtuoso e l’attività avviata dalla Cooperativa, attorno alla quale ci stringiamo con forza e determinazione per qualunque iniziativa si intenderá assumere.