POLISTENA FORUM TERZO SETTORE

“Apprendiamo di un terribile atto nei confronti della Cooperativa Alba di Polistena, destinataria di un furto di macchinari per ben 80mila euro. Un atto, inutile nasconderlo, di chiaro stampo intimidatorio”. Ad affermarlo, in una nota, il comitato del Forum del Terzo Settore per la Piana di Gioia Tauro.

“La cooperativa Alba, facente parte del Consorzio Macramè – afferma fratel Stefano Caria, portavoce del Forum –, è impegnata in attività nei terreni confiscati alla ‘ndrangheta. Ed è proprio in questa direzione che, ci auguriamo, gli inquirenti spingano subito le proprie indagini, al fine di individuarne i responsabili”. “Se da una parte la malavita cerca di mettere in ginocchio realtà come la Cooperativa Alba – conclude la nota – dall’altra parte tutti i cittadini onesti devono fare argine e scudo ad essa. Siamo vicini ai soci, consapevoli che andranno avanti nella loro meritoria attività”.

PAOLO PARENTELA (M5S)

«La mia solidarietà alla cooperativa sociale Alba di Polistena (Rc), e alle famiglie dei soci, per aver subito il furto di attrezzature agricole dal valore di circa 100 mila euro». Lo afferma, in una nota, il deputato M5s, della commissione Agricoltura, che aggiunge: «La politica non può ignorare tali episodi ai danni di chi lavora con i beni confiscati dalla ‘ndrangheta, specie in un’area, come la Piana di Gioia Tauro, che ha bisogno di un forte controllo delle forze dell’ordine per il fatto che con la violenza una minoranza criminale blocca lo sviluppo delle imprese e rovina il lavoro della maggioranza delle persone, desiderose vivere in Calabria». «Il nostro compito – prosegue il parlamentare 5stelle – è, al di là delle imminenti elezioni e delle bandiere della politica, di essere vicini a chi produce, crea lavoro e alimenta speranze di riscatto. Perciò, il discorso e l’impegno di tutte le forze politiche deve essere centrato sulla salvaguardia di chi lavora in Calabria con onestà, spirito di sacrificio e voglia di costruire un futuro certo per i propri figli». «Non possiamo dimenticare – conclude Parentela – che è la lotta alla criminalità organizzata il primo, grande problema di cui la politica deve occuparsi per il bene della nostra regione, attraverso politiche coerenti nell’ambito della giustizia, dell’ordine pubblico e, soprattutto, dell’istruzione scolastica, della cultura della legalità».